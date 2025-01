Les négociations pour une trêve à Gaza s'accélèrent, selon le Qatar

Les négociateurs réunis pour arriver à un cessez-le-feu à Gaza cherchent mercredi à finaliser un accord, désormais 'au stade final' selon le Qatar après 15 mois d'une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait des dizaines de milliers de morts.

A quelques jours du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le 20 janvier, les discussions indirectes se sont intensifiées à Doha en vue d'une trêve associée à une libération d'otages retenus à Gaza depuis l'attaque du mouvement islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre.

Alors que les deux parties posent encore leurs exigences, les présidents américain Joe Biden et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, lors d'un appel mardi, les ont exhortées 'à faire preuve de la flexibilité nécessaire', selon la présidence égyptienne.

Le Qatar, principal pays médiateur avec les Etats-Unis et l'Egypte, a déclaré que les négociations étaient 'au stade final', les 'principaux problèmes' ayant été réglés, sans toutefois préciser lesquels.

Echange et agenda

Selon deux sources proches du Hamas, 33 otages devraient être libérés durant la première phase de l'accord en gestation, en échange d'un millier de Palestiniens détenus par Israël. Les captifs seraient libérés 'par groupes, en commençant par les enfants et les femmes', d'après l'une d'elles.

Le gouvernement israélien a confirmé qu'il cherchait à obtenir la libération de '33 otages' pendant la première étape, et était prêt à libérer 'des centaines' de prisonniers palestiniens.

Selon un responsable israélien, les négociations pour la deuxième phase de l'accord commenceront le '16e jour' après l'entrée en vigueur de la première phase.

La deuxième phase concernera la libération des derniers otages, 'soit les soldats et les hommes en âge d'être mobilisés et (le retour) des corps des otages morts', selon le Times of Israel.

/ATS