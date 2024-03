Les pays de l'Otan ne donnent 'pas assez de munitions' à l'Ukraine. Cela a des 'conséquences tous les jours sur le champ de bataille', a averti jeudi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

'Les Ukrainiens ne manquent pas de courage, ils manquent de munitions', a-t-il martelé devant la presse à Bruxelles. Après un peu plus de deux ans de guerre, l'armée ukrainienne est en manque d'effectifs et réclame des munitions et des systèmes de défense aérienne pour contenir une armée russe à l'offensive.

'Les Alliés membres de l'Otan ne fournissent pas assez de munitions à l'Ukraine et cela a des conséquences sur le champ de bataille tous les jours', a déclaré M. Stoltenberg. 'C'est un défi énorme et c'est l'une des raisons pour laquelle les Russes ont été capables de quelques avancées sur le champ de bataille', a-t-il ajouté.

'Volonté politique'

'Les Etats-Unis, le Canada et l'Europe doivent faire plus et nous avons besoin d'engagements à long terme', a encore dit M. Stoltenberg, qui ne cesse d'exhorter les Alliés à en faire plus pour l'Ukraine.

Le problème, ce n'est pas le manque de capacités dans les industries de défense, c'est une question de 'volonté politique' nécessaire pour 'prendre les décisions et donner la priorité à notre soutien à l'Ukraine', a-t-il ajouté.

Les craintes d'une défaite de l'Ukraine face à la Russie, faute d'armements suffisants, ont grandi ces dernières semaines, après plusieurs avancées des forces russes sur le champ de bataille. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait ainsi exhorté fin février ses alliés occidentaux à livrer leur aide militaire à 'temps' à son pays.

Milliards américains bloqués

Une aide américaine d'un montant de plus de 60 milliards d'euros est toujours bloquée au Congrès en raison des réticences d'élus républicains soutenant l'ancien président Donald Trump. La Maison Blanche a toutefois annoncé mardi une aide de 300 millions de dollars pour l'Ukraine. Elle comprend notamment des missiles antiaériens, des munitions et des obus d'artillerie.

Les Européens ont de leur côté trouvé mercredi un accord pour ajouter cinq milliards d'euros à un fonds d'aide militaire à l'Ukraine.

