Les technologies russes « doivent avoir une longueur d'avance »

La Russie doit être à la pointe du progrès technologique militaire, notamment concernant les drones, a affirmé Vladimir Poutine. Le président a reconnu que Moscou parvenait à se fournir sur le marché international malgré les sanctions.

'Les équipements militaires actuels évoluent très rapidement. Si nous voulons remporter des succès, nous devons toujours avoir une longueur d'avance', a déclaré le président russe.

'L'ennemi a des moyens assez modernes, car toute la société occidentale travaille pour lui', a-t-il ajouté.

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a tenu ces propos lors d'un échange avec des combattants russes, le 7 mai, mais diffusé seulement jeudi pour les célébrations de la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie.

'Ce n'est pas simple pour nos gars, nos combattants, qui sont face à des drones ennemis qui volent au-dessus de leur tête comme des mouches. On le sait. On travaille là-dessus et je suis sûr qu'il y aura des résultats', a dit M. Poutine.

Il s'est aussi félicité de l'usage, généralisé par Moscou, de bombes aériennes guidées pour anéantir les défenses ukrainiennes et a assuré que l'armée russe parvenait à 'surmonter' les systèmes de brouillage de drones.

Interrogé par un officier sur le développement de drones robots terrestres sur le front, il a affirmé que Moscou parvenait à acquérir certaines de ces technologies sur le marché international, en dépit des sanctions occidentales.

De la Chine à la Russie

'Nous prendrons (...) ce que nous voyons sur le marché international. Malgré les difficultés, nous recevons (...) des choses mobiles, à double, triple usage, ou usage civil mais pouvant être utilisées pour les opérations militaires', a-t-il détaillé.

Depuis le début de son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, la Russie est confrontée à des sanctions occidentales censées l'empêcher de recevoir des technologies utilisées par son industrie militaire.

Mais les Etats-Unis disent constater depuis des mois le transfert de matériels de la Chine vers la Russie, dont Moscou se sert pour rebâtir son industrie de défense.

En guise d'illustration du soutien de Pékin au complexe militaro-industriel russe, Washington a cité des achats massifs par Moscou de composants électroniques, de machines-outils et d'explosifs chinois, des accusations démenties par Pékin.

