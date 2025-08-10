Les touristes interdits sur les flancs du Vésuve en feu

Des pompiers luttent dimanche contre un incendie sur les flancs du Vésuve, après avoir fermé ...
Photo: KEYSTONE/EPA/CESARE ABBATE

Des pompiers luttent dimanche contre un incendie sur les flancs du Vésuve, après avoir fermé aux touristes tous les sentiers de randonnée menant au volcan proche de Naples, dans le sud de l'Italie.

Les pompiers ont déployé 12 équipes sur le terrain ainsi que six avions Canadair pour lutter contre l'incendie qui ravage le parc national depuis vendredi. Des pompiers ont également été appelés en renfort d'autres régions italiennes.

'Pour des raisons de sécurité et... afin de faciliter les opérations de lutte contre l'incendie et de nettoyage dans les zones touchées, toutes les activités sur le réseau de sentiers du parc national du Vésuve sont suspendues jusqu'à nouvel ordre', a annoncé samedi le parc dans un communiqué.

Près de 620'000 personnes ont visité le cratère du volcan en 2024, selon des statistiques du parc.

La fumée de l'incendie était visible dimanche depuis le site archéologique de Pompéi, non loin, qui est toutefois resté ouvert aux touristes.

/ATS
 

