Li Shangfu salue les liens « forts » avec Moscou

Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a salué dimanche des liens 'forts' avec Moscou lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Celle-ci a eu lieu au Kremlin.

'Nous avons des liens très forts, qui dépassent les alliances militaro-politiques de l'époque de la Guerre froide' et sont 'très stables', a-t-il dit lors de cette rencontre retransmise à la télévision russe, selon leur traduction.

Il a ajouté que les relations entre la Russie et la Chine étaient 'déjà entrées dans une nouvelle ère'. 'Il s'agit de ma première visite à l'étranger depuis que j'ai pris mes fonctions de ministre de la Défense. J'ai choisi spécifiquement la Russie, afin de mettre l'accent sur la nature spéciale et l'importance stratégique de nos relations bilatérales', a ajouté M. Li.

Li Shangfu a par ailleurs transmis à Vladimir Poutine les 'salutations cordiales' du président chinois Xi Jinping, a indiqué le ministère chinois de la Défense dans un communiqué publié lundi. 'La Chine est disposée à travailler avec la Russie' pour 'renforcer la communication stratégique entre les deux armées' et 'apporter de nouvelles contributions au maintien de la sécurité et de la stabilité mondiales et régionales', selon la même source, qui ne mentionne pas le conflit en Ukraine.

'Coopération militaro-technique'

Lors de cette rencontre, à laquelle participait également le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, M. Poutine a salué la coopération militaire entre les deux pays. 'Nous travaillons activement par l'intermédiaire des départements militaires, échangeons régulièrement des informations utiles, coopérons dans le domaine de la coopération militaro-technique et menons des exercices conjoints', a déclaré M. Poutine.

'Il s'agit sans aucun doute d'un autre domaine important qui renforce la nature (...) de nos relations', a-t-il ajouté. Cette visite de M. Li en Russie, qui doit durer jusqu'au 19 avril, intervient après celle de Xi Jinping en mars à Moscou. Lors de ce sommet, MM. Poutine et Xi avaient affiché leur bonne entente, se posant comme des partenaires stratégiques déterminés à résister à un hégémonisme américain.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine début 2022, Pékin se dit officiellement neutre et n'a jamais condamné publiquement Moscou. Xi Jinping n'a par ailleurs jamais parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Chine a toutefois publié fin février sa position en 12 points sur la crise ukrainienne, dans laquelle elle appelle formellement au respect de la souveraineté de tous les pays - Ukraine comprise.

Se disant fermement opposée à toute attaque contre des civils, la diplomatie chinoise plaide également pour des pourparlers de paix et exhorte les parties prenantes à ne pas utiliser d'armes nucléaires, bactériologiques ou chimiques.

/ATS