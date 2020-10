Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne en « alerte maximale » samedi

Lille et Lyon passeront à partir de samedi en zone d'alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liés à l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran. La décision est similaire pour Grenoble et Saint-Etienne.

'La situation s'est dégradée dans plusieurs métropoles ces derniers jours', ce qui va conduire à 'basculer' certaines d'entre elles dans un niveau supérieur d'alerte, a expliqué le ministre lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Ainsi, pour Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, 'un passage en zone d'alerte maximale a été décidé par le président', a déclaré Olivier Véran.

Cette mesure sera effective 'samedi matin'. Dans ces villes, l'incidence a dépassé le seuil d'alerte de 250 nouveaux cas pour 100'000 habitants et plus de 30% des lits de réanimation sont occupés par des malades du Covid.

Ce classement en alerte maximale, implique des mesures sanitaires renforcées, comme la fermeture des bars. Cette mesure est déjà valable pour Aix-Marseille, Paris et la Guadeloupe.

Pour Toulouse et Montpellier, 'nous nous donnons quelques jours', jusqu'à lundi matin, pour prendre éventuellement cette même décision, a-t-il ajouté. Le ministre a d'autre part indiqué que Dijon et Clermont-Ferrand seraient placés à partir de samedi matin en alerte renforcée, un cran en-dessous.

'La situation sanitaire continue hélas de se dégrader en France', a-t-il insisté. Le ministre a malgré tout noté une amélioration sensible à Nice et Bordeaux et une inflexion positive à Rennes et Aix-Marseille.

/ATS