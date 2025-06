Le président américain Donald Trump a ordonné dimanche de nouvelles opérations anti-migrants dans les principales villes démocrates des Etats-Unis. Il annonce le 'plus grand programme d'expulsions de l'histoire'.

'Nous devons redoubler d'efforts pour arrêter et expulser les étrangers illégaux des plus grandes villes américaines comme Los Angeles, Chicago et New York, où des millions d'étrangers illégaux habitent', a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social.

/ATS