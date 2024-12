Macron assure qu'il accomplira son mandat « jusqu'à son terme »

Emmanuel Macron a assuré jeudi, lors d'une allocution aux Français, qu'il accomplirait son mandat 'pleinement, jusqu'à son terme', alors qu'un nombre grandissant de responsables politiques en appellent ou évoquent sa démission.

'Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de cinq ans et je l'exercerais pleinement jusqu'à son terme', a déclaré le président de la République, au lendemain du renversement du gouvernement de Michel Barnier par l'Assemblée nationale. Le départ du chef de l'État est souhaité par 59% à 61% des Français, selon des sondages Odoxa et Elabe publiés jeudi.

M. Macron a reconnu jeudi que sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en juin 'n'a pas été comprise', assumant 'sa responsabilité'.

Cette décision, 'beaucoup me l'ont reprochée et je sais, beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité', a affirmé le président de la République.

/ATS