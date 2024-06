Macron espère un rassemblement de qui aura su dire non aux extrêmes

Emmanuel Macron a dit mercredi souhaiter, 'avant ou après' les élections législatives anticipées, un rassemblement de ceux qui auront 'su dire non aux extrêmes'. Cela pour 'bâtir un projet en commun sincère et utile au pays' pour 'gouverner'.

'Je souhaite avant tout' le 'maximum d'élus' de la majorité présidentielle, a expliqué le chef de l'Etat en conférence de presse. 'Mais je souhaite que se rassemblent le moment venu, avant ou après, les femmes et les hommes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes, et qui se mettront en capacité de bâtir un projet en commun sincère et utile au pays', a-t-il également déclaré.

Il a évoqué un 'projet nouveau', une 'fédération de projets pour gouverner', et chargeant les partis de sa majorité d'entamer des discussions avec d'autres formations politiques. M. Macron a renvoyé dos-à-dos l'extrême droite, qui prônerait 'l'exclusion', et l'extrême gauche qu'il accuse 'd'antisémitisme' et 'd'antiparlementarisme'.

/ATS