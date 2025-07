Macron s'est entretenu avec Poutine, première fois depuis 2022

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine, une première depuis 2022. Il l'a appelé à un cessez-le-feu 'dans les meilleurs délais' en Ukraine et à cordonner leur action pour encadrer le programme nucléaire iranien.

Il a 'souligné le soutien indéfectible de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine' et 'appelé à l'établissement, dans les meilleurs délais, d'un cessez-le-feu et au lancement de négociations entre l'Ukraine et la Russie pour un règlement solide et durable du conflit', a affirmé l'Elysée.

Le président russe l'a prévenu que tout accord de paix en Ukraine devait être 'global et sur le long terme, prévoir l'élimination des causes profondes de la crise ukrainienne et s'appuyer sur de nouvelles réalités territoriales', a de son côté souligné le Kremlin.

Pour Vladimir Poutine, le conflit ukrainien est 'une conséquence directe de la politique des Etats occidentaux', qui ont 'ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie depuis des années' et créé une 'tête de pont anti-russe en Ukraine'.

Les deux dirigeants, qui se sont entretenus durant 'plus de deux heures au téléphone', ont convenu de continuer 'd'échanger' sur le conflit ukrainien, a ajouté l'Elysée, même si leurs positions semblent très éloignées.

Nucléaire iranien

Sur le nucléaire iranien, ils ont 'décidé de coordonner leurs démarches et de se parler prochainement afin de faire le suivi ensemble sur ce sujet', a indiqué la présidence française.

Les deux dirigeants ont estimé que les crises au Moyen-Orient devaient être résolues 'par la diplomatie', a renchéri la présidence russe. Emmanuel Macron a dit 'sa détermination à rechercher une solution diplomatique qui permette un règlement durable et exigeant du dossier nucléaire, de la question des missiles de l'Iran et de son rôle dans la région', a poursuivi l'Elysée.

Il a insisté 'sur l'urgence que l'Iran se conforme à ses obligations au titre du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), et notamment à la pleine coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dont les inspecteurs doivent pouvoir reprendre leur travail sans délai'.

Le président français a rappelé à cet égard 'les responsabilités des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, et donc de la France et de la Russie, sur la question nucléaire'.

Vladimir Poutine a insisté sur le fait que l'Iran avait 'le droit' de développer un programme 'nucléaire civil', a précisé le Kremlin.

Le président français avait annoncé jeudi son intention de parler 'dans les prochains jours' avec chacun des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sur le nucléaire iranien. Outre la France et la Russie, les autres membres permanents sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Chine.

/ATS