Malala Yousafzai « émue et heureuse » d'être de retour au Pakistan

La militante pakistanaise et lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai s'est dite samedi 'émue et heureuse' d'être de retour dans son pays pour participer à un sommet sur l'éducation des filles.

'Je suis vraiment honorée, émue et heureuse d'être de retour au Pakistan', a-t-elle déclaré à l'AFP à Islamabad, où doit se tenir pendant deux jours un sommet réunissant des représentants d'une quarantaine de pays.

Malala Yousafzai, attaquée en 2012 par des talibans pakistanais dans un bus scolaire dans la vallée isolée de Swat, près de la frontière avec l'Afghanistan, n'est revenue que de rares fois dans son pays depuis son évacuation vers le Royaume-Uni, où elle vit désormais.

Elle est devenue une porte-parole mondiale en faveur de l'éducation des filles, et la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, qui lui a été attribué en 2014, à l'âge de 17 ans.

Pas de réponse des talibans

Le sommet pour l'éducation des filles doit être inauguré samedi par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et réunira des ministres et des ambassadeurs de 44 pays, ainsi que des représentants des Nations unies et de la Banque mondiale.

Le sommet confirmera 'l'engagement de (la) communauté musulmane à rendre les filles autonomes par l'éducation', selon un communiqué du gouvernement.

Des dizaines de millions de filles ne sont pas scolarisées dans les pays à majorité musulmane, notamment au Bangladesh et au Nigeria.

Islamabad a affirmé que le gouvernement taliban d'Afghanistan avait été convié mais n'avait pas répondu.

Sollicités par l'AFP, des responsables afghans n'ont pas souhaité s'exprimer.

L'Afghanistan, pays voisin du Pakistan, est le seul pays au monde où les filles et les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école secondaire ou à l'université.

/ATS