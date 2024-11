Man-yi devient « super typhon » à l'approche des Philippines

Une forte tempête qui se déplace en direction des Philippines s'est intensifiée pour devenir samedi un 'super typhon', a annoncé l'agence météorologique. Elle a lancé une mise en garde contre des vents violents et des ondes de tempête 'potentiellement mortelles'.

Des vagues atteignant jusqu'à 14 mètres de haut sont attendues autour de l'île de Catanduanes, dans l'est de l'archipel, où Man-yi devrait toucher terre plus tard samedi ou tôt dimanche, ont indiqué les prévisionnistes dans leur dernier bulletin.

Les autorités philippines ont ordonné l'évacuation de plus de 250'000 personnes et le retour à quai des bateaux à l'approche du 'super typhon'.

Sixième tempête en un mois

Ce 'super typhon', avec des vents pouvant atteindre 215 km/h, sera la sixième tempête majeure à frapper les Philippines en un mois. Les précédentes ont tué au moins 163 personnes, fait des milliers de sans-abris, détruit des récoltes et tué du bétail.

Les scientifiques affirment que le changement climatique accroît l'intensité des tempêtes, entraîne des pluies plus abondantes, des inondations soudaines et des rafales plus violentes.

Chaque année, une vingtaine de grosses tempêtes et de typhons frappent les Philippines ou ses eaux environnantes, tuant des dizaines de personnes, mais il est rare que plusieurs événements météorologiques de ce type se produisent dans un laps de temps restreint.

/ATS