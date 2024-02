Managua « a détruit presque toutes les voix critiques » (enquêteurs)

Les actes équivalant à des crimes contre l'humanité se poursuivent au Nicaragua, selon les enquêteurs mandatés par l'ONU. Le gouvernement se rapproche de 'son objectif de détruire toutes les voix critiques', estiment-ils dans un rapport publié jeudi à Genève.

Comme par le passé, le président du Groupe d'experts indépendants sur le Nicaragua, Jan-Michael Simon, demande des poursuites contre le président Daniel Ortega, la vice-présidente et d'autres hauts responsables. Ceux-ci sont associés aux possibles crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés, selon ces enquêteurs, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU.

La situation s'est encore détériorée depuis un an, affirme le rapport. Non seulement la répression porte sur les opposants actifs, mais elle cherche à empêcher toute initiative critique. En revanche, le nombre d'exécutions a considérablement diminué.

Elle se poursuit également dans d'autres pays, étant donné que des centaines de personnes ont été déchues de leur nationalité ces dernières années. Les proches des opposants sont également ciblés.

Le rapport dénonce également un pouvoir toujours plus centralisé entre les mains du président et de la vice-présidente, notamment sur les questions judiciaires. Et d'ajouter que le Nicaragua viole ses obligations internationales avec la loi d'amnistie qui garantit une impunité pour les exécutions extrajudiciaires, la torture ou les détentions arbitraires.

Le Groupe d'experts, lancé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, répète son appel à davantage de sanctions contre les individus qui violent les droits humains. Et celui de libérer tous les détenus arbitraires, ajoute également le rapport.

/ATS