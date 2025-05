Manifestations en Allemagne pour l'interdiction de l'AfD

Plusieurs milliers de personnes, dont 3000 à Berlin selon la police, ont manifesté dimanche en Allemagne pour l'interdiction de l'AfD, alors que le parti anti-immigration conteste une décision du renseignement intérieur de le classifier comme 'extrémiste' de droite.

Les manifestants se sont rassemblés dans plus de 60 villes, de Cologne à Hambourg en passant par la capitale, à l'appel du réseau associatif 'Zusammen gegen Rechts' (ensemble contre la droite).

'L'AfD n'est pas un parti normal et ne doit pas être traité comme tel. Il est maintenant temps d'examiner sérieusement l'interdiction du parti', déclare-t-il sur leur site.

A Berlin, le rassemblement à l'emblématique porte de Brandenbourg a attiré dans l'après midi plus de 7000 personnes selon les organisateurs, 3000 selon la police.

'Tous ensemble contre le fascisme' ont-ils scandé, brandissant des drapeaux arc-en-ciel et des pancartes contre le parti qui a recueilli 20% des voix aux dernières législatives.

Décision suspendue

Quelques jours avant l'investiture du nouveau chancelier Friedrich Merz, les services de renseignement intérieur ont classifié l'AfD comme 'extrémiste' de droite, pouvant représenter un danger pour l'ordre démocratique.

Jeudi, le renseignement intérieur allemand a suspendu provisoirement cette décision en attendant que la justice, saisie d'un recours par le parti, rende sa décision.

La décision a d'ores et déjà provoqué de vives tensions politiques, notamment dans les relations avec l'administration Trump, qui a pris fait et cause pour l'AfD.

Et ravivé le débat sur son interdiction, sujet épineux pour Friedrich Merz chargé de contenir l'essor de la formation arrivée en deuxième position des élections législatives de février.

'La CDU doit, au plus tard maintenant, faire face aux dangers que représente l'AfD et se positionner clairement', a exigé ce week-end Britta Haßelmann, cheffe de la fraction écologiste au Bundestag, en interview avec le média RND.

Jusqu'ici, les conservateurs s'y montrent opposés, pour ne pas renforcer l'AfD dans son rôle supposé de victime.

