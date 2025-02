Marco Rubio annonce être le nouveau chef de l'agence USAID

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a annoncé être le nouveau chef par intérim de l'agence d'aide américaine USAID lundi lors d'une visite au Salvador. Il a affirmé vouloir ainsi mettre fin à l''insubordination'.

'Je suis le directeur par intérim de l'USAID', a déclaré M. Rubio aux journalistes, affirmant que l'agence américaine pour le développement international n'avait pas répondu aux questions de la nouvelle administration Trump sur son financement et ses priorités, et que 'ce niveau d'insubordination rend impossible de mener un examen sérieux'. 'Cela doit cesser et cela doit prendre fin', a-t-il affirmé.

L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, chargé par le président Donald Trump de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, a déclaré lundi que l'USAID, qui gère des milliards de dollars d'aide à travers le monde, allait 'fermer'. M. Rubio a confirmé que le département d'État avait pris le contrôle de l'agence, qui gère des programmes d'aide dans quelque 120 pays, dont les employés ont reçu l'ordre par courrier électronique de ne pas se rendre à leur bureau lundi.

Le nouveau secrétaire d'Etat américain, qui a soutenu l'aide étrangère en tant que sénateur, a accusé l'USAID d'agir comme si elle était une 'entité non gouvernementale indépendante'. 'Dans de nombreux cas, l'USAID est impliquée dans des programmes qui vont à l'encontre de ce que nous essayons de faire avec notre stratégie nationale', a-t-il dit, estimant que 'cela fait 20 ou 30 ans que les gens essaient de la réformer'.

Changement au CFPB

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a, lui, pris la tête par intérim d'un organe fédéral chargé de la protection des clients des banques, après le renvoi du précédent directeur par le nouveau gouvernement.

'Je me réjouis de travailler avec le CFPB [Consumer Financial Protection Bureau] pour réaliser le programme du président Trump visant à réduire les coûts supportés par les Américains et à accélérer la croissance économique', a déclaré le ministre cité dans un communiqué de cet organe.

Milliardaire, gestionnaire d'un fonds d'investissement, Scott Bessent a officiellement pris ses fonctions la semaine dernière au département du Trésor, l'équivalent du ministère de l'Economie et des Finances. Pendant le week-end, l'ancien directeur du CFPB, Rohit Chopra, avait annoncé son renvoi, ajoutant son nom à la longue liste des responsables limogés depuis l'investiture de Donald Trump, marquant une reprise en main express de la haute fonction publique fédérale.

'Mesures peu judicieuses'

A son poste, Rahit Chopra, proche du Parti démocrate, avait engagé des bras de fer avec les grandes banques américaines, en particulier sur les frais de découvert excessifs, et militait par ailleurs pour que les applications de paiement par internet soient davantage régulées. Le CFPB avait été créé en 2011, dans la foulée de la grande crise financière de 2008.

Donald Trump a promis, avec son allié Elon Musk, de libérer les entreprises des régulations jugées par eux excessives, tout en réduisant de manière drastique la dépense publique. L'association des banquiers américains (ABA) a salué dans un communiqué le changement de gouvernance à la tête du CFPB et demandé à M. Bessent de réparer 'les dommages par des mesures réglementaires peu judicieuses'.

L'ABA estime que l'organisme a 'ces dernières années pris des initiatives qui n'étaient pas de son ressort, pénalisé notre économie et infligé des coûts importants aux consommateurs américains'.

/ATS