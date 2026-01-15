Maria Machado offre la médaille de son prix Nobel à Trump

L'opposante vénézuelienne Maria Corina Machado a dit avoir 'offert' à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison Blanche jeudi.

'J'ai offert au président des Etats-Unis la médaille du prix Nobel de la paix', a-t-elle déclaré à des journalistes au Capitole, siège du Congrès américain.

Interrogée pour savoir si le président américain avait gardé la médaille, elle n'a pas répondu.

L'opposante vénézuélienne a déjeuné à la Maison Blanche avec Donald Trump, qui avait déclaré à la chaîne Fox News que ce serait un 'grand honneur' pour lui si elle lui cédait son prix ou le partageait avec lui. M. Trump n'a pas fait mystère de sa volonté de se voir attribuer ce prix.

Pour expliquer son geste, Mme Machado a fait une comparaison avec le marquis de Lafayette, l'officier français qui a aidé les Etats-Unis pendant la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, en disant qu'il avait remis une médaille à l'effigie du premier président américain, George Washington, à Simon Bolivar.

Le Vénézuélien a mené avec succès une série de luttes pour l'indépendance contre l'Espagne.

'200 ans plus tard, le peuple de Bolivar rend à l'héritier de Washington une médaille, en l'occurrence celle du prix Nobel de la paix, en reconnaissance de son engagement unique en faveur de notre liberté', a-t-elle affirmé.

Le président américain a jusqu'à présent écarté l'opposante de sa stratégie au Venezuela.

/ATS