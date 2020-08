Masque obligatoire dès 6 ans à l'école à tout moment

Les enfants devront porter le masque à tout moment à l'école à partir de 6 ans en Espagne, a annoncé jeudi le gouvernement du pays qui entend rouvrir les écoles malgré une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19.

'L'utilisation du masque sera obligatoire de façon générale à partir de 6 ans, indépendamment du maintien de la distance', a déclaré la ministre de l'Education Isabel Celaa à l'issue d'une réunion destinée à fixer un cadre national homogène à la rentrée scolaire.

L'objectif du gouvernement est que les enfants viennent en classe et ne suivent plus les cours à distance comme ils ont dû le faire à la fin de la dernière année scolaire. 'Nous visons la présence de tous les élèves', a-t-elle ajouté.

Les critiques se sont multipliées ces derniers jours en Espagne sur l'absence de coordination entre les 17 régions qui ont annoncé tour à tour leurs mesures. La Cantabrie (nord) a notamment suscité la polémique en annonçant le port du masque dès 3 ans.

Petits entre eux

De manière générale, les enfants devront maintenir une distance de sécurité de 1,5 m mais les plus petits ne fréquenteront que les autres élèves de leur classe, ce qui leur permettra de jouer entre eux sans respecter cette distance et rendra plus facile le traçage en cas de contagion.

Les écoliers devront par ailleurs se laver les mains au moins 5 fois par jour. Leur température sera prise le matin tandis que les salles de classe devront être aérées fréquemment.

Les écoles avaient été fermées mi-mars en Espagne, pays qui a imposé l'un des confinements les plus stricts au monde, et n'ont dans l'ensemble pas rouvert avant la fin de l'année scolaire.

La 'vuelta al cole' (rentrée scolaire) est au centre des débats depuis des semaines en raison des craintes des professeurs et des parents d'élèves, dont certains refusent de remettre leur enfant à l'école, alors que la deuxième vague de l'épidémie progresse de façon galopante.

Nombre de cas en hausse

Sur les 14 derniers jours, l'Espagne a enregistré 190 nouveaux cas pour 100'000 habitants, de loin le taux le plus élevé dans l'Union européenne.

Le nombre total de cas a dépassé cette semaine les 400'000 dans ce pays de 47 millions d'habitants tandis que le nombre d'hospitalisations et de morts repart nettement en hausse. L'épidémie y a tué officiellement près de 29'000 personnes.

Dans ce contexte, les autorités locales continuent à imposer des restrictions.

La mairie de Madrid a ainsi annoncé jeudi la fermeture à partir du 1er septembre des parcs la nuit et des piscines. L'archipel des Baléares a lui décidé mercredi d'interdire l'accès aux plages la nuit et d'imposer le port du masque dans les entreprises.

