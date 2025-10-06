Mécanisme international d'enquête sur l'Afghanistan lancé à Genève

La communauté internationale franchit un nouveau seuil dans la surveillance des violations ...
Mécanisme international d'enquête sur l'Afghanistan lancé à Genève

Mécanisme international d'enquête sur l'Afghanistan lancé à Genève

Photo: KEYSTONE/EPA/SAMIULLAH POPAL

La communauté internationale franchit un nouveau seuil dans la surveillance des violations des droits humains liées aux talibans, notamment contre les Afghanes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé lundi à Genève un mécanisme international d'investigation.

La résolution a été approuvée par consensus. Réclamé par de nombreuses ONG depuis le retour des talibans et par plusieurs pays, ce mécanisme était mentionné dans les discussions depuis longtemps.

Malgré les difficultés financières onusiennes qui affectent l'application de certains dispositifs mandatés par le Conseil, l'UE a décidé de le demander. Celui-ci va notamment se pencher sur les nombreuses restrictions imposées aux femmes afghanes par les islamistes radicaux.

Ce mécanisme sera semblable à ceux qui existent déjà sur la Syrie et la Birmanie. Il sera chargé de collecter des preuves de crimes internationaux pour des dossiers pénaux devant les juridictions internationales ou nationales.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des composants de firmes étrangères dans les drones russes

Des composants de firmes étrangères dans les drones russes

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:57

Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au HCR

Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au HCR

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:21

ONU: « erreur catastrophique » de contester le droit d'asile

ONU: « erreur catastrophique » de contester le droit d'asile

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 10:57

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:16

Articles les plus lus

Corée du Nord: Kim inspecte un nouveau destroyer de 5000 tonnes

Corée du Nord: Kim inspecte un nouveau destroyer de 5000 tonnes

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 05:39

ONU: « erreur catastrophique » de contester le droit d'asile

ONU: « erreur catastrophique » de contester le droit d'asile

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 10:57

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:16

Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au HCR

Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au HCR

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 11:21

Mexique: Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

Mexique: Sheinbaum fête un an au pouvoir: plan social ambitieux

Monde    Actualisé le 05.10.2025 - 22:39

Gaza: Trump appelle les négociateurs à « avancer rapidement »

Gaza: Trump appelle les négociateurs à « avancer rapidement »

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 01:19

Corée du Nord: Kim inspecte un nouveau destroyer de 5000 tonnes

Corée du Nord: Kim inspecte un nouveau destroyer de 5000 tonnes

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 05:39

Un homme tire dans une rue de Sydney: 20 blessés

Un homme tire dans une rue de Sydney: 20 blessés

Monde    Actualisé le 06.10.2025 - 06:47