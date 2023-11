Médicaments et du matériel livrés au principal hôpital de Gaza

Une cargaison de fournitures médicales et de médicaments est parvenue à l'hôpital Al-Shifa, le plus grande de la bande de Gaza, a indiqué mercredi soir l'ONU. Elle a toutefois averti qu'elles étaient 'loin d'être suffisantes'.

Dans une déclaration commune, les chefs de l'agence des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNWRA) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont indiqué que l'aide avait atteint l'hôpital, 'malgré les risques énormes encourus par notre personnel et nos partenaires en raison des bombardements incessants'.

Cette livraison de fournitures vitales n'est que la deuxième à atteindre l'hôpital, situé à Gaza-ville, depuis le début de la guerre, il y a plus d'un mois.

L'UNRWA et l'OMS ont décrit les conditions 'désastreuses' dans lesquelles fonctionne l'hôpital. Les médecins sont contraints d'opérer dans les couloirs, à même le sol ou en plein air, 'alors que les patients endurent des douleurs atroces et inutiles en raison de la pénurie de médicaments et d'anesthésiques'.

