Melania Trump dit qu'elle va vivre à la Maison Blanche

Melania Trump a assuré lundi qu'elle vivrait principalement à la Maison Blanche pendant le second mandat de son époux Donald, qui va redevenir président des Etats-Unis le 20 janvier. Elle se présente toutefois comme 'une femme indépendante'.

'Je serai à la Maison Blanche', a déclaré Melania Trump dans une émission diffusée lundi sur la chaîne conservatrice Fox News. 'Et quand j'aurai besoin d'être à New York, je serai à New York. Même chose pour Palm Beach', a-t-elle ajouté en référence aux domiciles du couple dans la Trump Tower à Manhattan et dans la résidence Mar-a-Lago en Floride.

Lors du premier mandat de Donald Trump (2017-2021), la Première dame n'avait pas immédiatement rejoint Washington et était restée à New York le temps que leur fils Baron, alors âgé de 11 ans, termine son année scolaire.

Melania Trump est restée à l'écart de la vie publique durant l'essentiel de la troisième campagne présidentielle de son époux l'an dernier, et du procès pénal de ce dernier à New York au printemps dernier.

Un film sur sa vie

'Des gens ne me voient peut-être que comme la femme du président, mais je suis ma propre personne, je suis indépendante', a dit Melania Trump pendant l'émission. 'Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que mon mari dit ou fait (...) Je lui donne des conseils, parfois il m'écoute, parfois non, et c'est OK'.

Après la publication de ses mémoires en octobre, ouvrage de 182 pages dans lequel elle se livre peu mais défend le droit à l'avortement, Melania Trump entend prochainement sortir un film chroniquant sa vie au jour le jour et son retour à la Maison Blanche, dont elle assure avoir eu l'idée.

En tant que Première dame, elle compte s'impliquer davantage dans la campagne 'Be Best' en faveur du bien-être des enfants, à laquelle elle avait participé sporadiquement durant ses quatre premières années dans ce rôle.

/ATS