Melania Trump réclame quatre ans de plus pour « Donald »

'Nous avons besoin que mon mari soit notre président pour quatre ans de plus': Melania Trump a fait mardi l'éloge de 'Donald' lors de la convention républicaine américaine. Elle a loué la réponse du président américain face à la 'terrible pandémie' de Covid-19.

'Ce n'est pas un homme politique traditionnel. Il ne fait pas que parler. Il obtient des résultats', a lancé la première dame des Etats-Unis, critiquant à plusieurs reprises, en écho aux attaques répétées du président américain, l'attitude des médias.

Au deuxième jour d'une convention républicaine, où le nouveau coronavirus n'a été que très rarement évoqué, l'ex-mannequin d'origine slovène, 50 ans, a marqué sa différence en insistant sur les ravages causés par le virus.

'Depuis mars, nos vies ont radicalement changé [...] Je sais que beaucoup de gens sont inquiets. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls', a-t-elle lancé des jardins de la Maison-Blanche. Promettant que 'Donald' ferait tout son possible pour prendre soin de tous ceux qui sont touchés, elle a dénoncé les 'attaques' du camp démocrate et les 'ragots' colportés par les médias.

Très discrète

A dix semaines de l'élection présidentielle, le discours de la troisième femme de Donald Trump était d'autant plus attendu qu'elle est très en retrait depuis le début de la campagne. Très discrète depuis son arrivée à Washington, elle n'avait jamais prononcé un tel plaidoyer en faveur de son mari, de 24 ans son aîné.

Dans ce discours lu avec application sur les deux téléprompteurs placés face à elle, la 'First Lady' a contribué à faire passer un message moins anxiogène que celui véhiculé jusqu'ici par le 'Grand Old Party'.

Largement devancé dans les sondages nationaux, donné battu, d'une plus courte avance, dans de nombreux Etats-clés, Donald Trump a été officiellement investi lundi par son parti à Charlotte, en Caroline du Nord. Il a promis une nouvelle victoire.

Fait sans précédent dans l'histoire politique moderne, le chef de la diplomatie Mike Pompeo s'est exprimé lors de cette convention dans une vidéo enregistrée la veille à Jérusalem. Il est d'usage que le secrétaire d'Etat reste à l'écart de ces grand-messes partisanes, qu'elles soient démocrates ou républicaines.

Comme au premier soir, la famille du président a occupé une place centrale, avec les discours de ses enfants nés de précédents mariages: Eric et Tiffany Trump (36 et 26 ans respectivement).

Lundi, son fils aîné Donald Trump Jr avait résumé l'élection présidentielle à venir à un choix entre 'l'église, le travail et l'école' et 'l'émeute, le pillage et le vandalisme'.

Une femme qui devait s'exprimer mardi a été retirée du programme à la dernière minute après avoir relayé une théorie du complot antisémite, rapportent les médias américains.

