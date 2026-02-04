Minneapolis: retrait « immédiat » de 700 policiers de l'immigration

L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, Tom Homan, a annoncé mercredi le retrait avec effet immédiat de 700 policiers de l'immigration, après des semaines de fortes tensions dans la ville du nord des Etats-Unis.

Prenant acte d'une meilleure 'collaboration' avec les autorités locales et un besoin 'moindre' de membres des forces de l'ordre sur place, M. Homan a annoncé lors d'une conférence de presse que les autorités fédérales allaient 'retirer 700 personnes', des 'membres des forces de l'ordre', du terrain avec 'effet immédiat', sans préciser s'il s'agissait d'un retrait de la seule ville de Minneapolis ou de l'Etat du Minnesota plus généralement.

Deux manifestants ont été abattus en janvier par des agents fédéraux.

/ATS