Musk organise des réunions publiques pour soutenir Trump

Après les millions de dollars de financement, Elon Musk s'engage encore plus pour le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump en organisant des réunions publiques. 'J'ai trois conférences prévues en Pennsylvanie', a-t-il annoncé sur X jeudi.

'Mais j'en ferai probablement une demi-douzaine' dans cet Etat-clé pour l'élection de novembre, a ajouté Elon Musk sur son réseau social.

Sur scène devant un immense drapeau américain, pour sa première réunion jeudi soir à Folson, près de Philadelphie, l'homme le plus riche au monde a expliqué au public qu'il était là, car 'la Pennsylvanie est cruciale pour l'avenir du monde'.

'Je ne saurais trop insister sur le fait que la Pennsylvanie va décider du sort [des Etats-Unis d']Amérique et, avec le sort de l'Amérique, du sort de la civilisation occidentale', a-t-il ajouté.

Poste gouvernemental

Il avait annoncé la veille l'organisation de ces réunions dont les suivantes auront lieu à Harrisburg, Philadelphie et Pittsburgh. Pour y participer, deux conditions: être inscrit sur les listes électorales de cet Etat et avoir signé une pétition en faveur des premier et deuxième amendements. Ces derniers garantissent la liberté d'expression, de religion et de la presse, ainsi que le droit au port d'arme.

Elon Musk a estimé jeudi que les valeurs défendues par Donald Trump n'étaient pas des 'valeurs de droite, comme on le dit souvent', mais les 'valeurs fondamentales' des Etats-Unis. 'Et quiconque s'oppose à ces valeurs est fondamentalement anti-américain'.

La Pennsylvanie est l'un des sept Etats pivots où se jouera l'élection présidentielle, et le plus convoité. Les cols bleus de cette région du nord-est du pays, en déclin industriel, ont été nombreux à quitter le navire démocrate pour rallier Trump.

Ces dernières semaines, Elon Musk a mis les bouchées doubles pour soutenir le candidat républicain, pour lequel il a cumulé 75 millions de dollars de dons.

Au début octobre, le milliardaire est apparu pour la première fois à une réunion politique, bondissant sur scène alors qu'il rejoignait Donald Trump. Il s'est également déclaré disponible pour un éventuel poste gouvernemental en cas de victoire républicaine.

/ATS