Naples: séisme le plus fort depuis 40 ans aux Champs phlégréens

Un séisme de magnitude 4,2 a touché mercredi matin la région volcanique des Champs phlégréens, près de Naples, sans faire ni blessés ni dégâts, a indiqué la protection civile, les scientifiques. Il s'agit de la secousse la plus forte depuis 40 ans dans cette zone.

L'épicentre du tremblement de terre, survenu à 03h35, a été localisé à une profondeur d'environ 3 km entre les villes côtières de Naples et Pouzzoles. La secousse a été ressentie par les habitants de la région, notamment dans plusieurs quartiers de Naples.

'La secousse enregistrée est la plus forte de ces quarante dernières années', a souligné à l'AFP le directeur de l'Institut national de Géophysique et de Vulcanologie (INGV) Mauro Di Vito, jugeant 'possible que des secousses de plus grande intensité se produisent'.

Moins connu que le Vésuve qui a rayé Pompéi de la carte il y a près de deux millénaires, le volcan des Champs phlégréens est entré en éruption pour la dernière fois en 1538. Il mettrait à risque un demi-million d'habitants en cas de nouvelle éruption.

Essaim sismique

Cette région est le théâtre depuis plusieurs jours d'un essaim sismique - succession de secousses de faible magnitude - et avait déjà connu un autre séisme similaire plus tôt ce mois-ci.

'Ces derniers jours, il y a eu 84 secousses de magnitude inférieure à trois degrés. Entre hier et aujourd'hui, nous avons eu deux secousses supérieures à trois degrés qui ont été ressenties par la population parce qu'elles sont situées à moins de 3 km de profondeur', a précisé M. Di Vito.

'Nous nous trouvons dans une zone complexe', a-t-il ajouté, soulignant que les données sur la zone des Champs phlégréens font l'objet d'une 'surveillance constante'.

