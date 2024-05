Naufrage de migrants: neuf Egyptiens acquittés en Grèce

La justice grecque a acquitté mardi neuf Egyptiens, accusés d'être impliqués dans l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée. Le tribunal de Kalamata (sud) s'est déclaré incompétent dans cette affaire.

La Cour 'déclare que les neuf accusés sont acquittés' et toutes les charges ont été abandonnées, a annoncé la juge, près d'un an après ce naufrage qui a fait plus de 80 morts et quelque 600 disparus.

Les neuf passeurs présumés étaient poursuivis notamment pour 'homicide par négligence' mais ils clamaient leur innocence. De nombreuses questions demeurent en outre sur les responsabilités de ce drame.

/ATS