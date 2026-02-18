Négociations Ukraine-Russie: Witkoff salue un progrès significatif

L'émissaire de la Maison-Blanche Steve Witkoff a salué le 'progrès significatif' représenté par le processus de négociations rassemblant depuis mardi à Genève Russes et Ukrainiens pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Les discussions se poursuivent mercredi.

'Le succès du président [américain Donald] Trump à réunir ensemble les deux parties de cette guerre a apporté un progrès significatif', a indiqué mercredi sur le réseau social X le négociateur après une première journée de pourparlers à Genève entre Ukrainiens et Russes sous médiation américaine.

Les discussions ont duré six heures. Une source proche de la délégation russe avait fait état mardi d'échanges 'très tendus'.

