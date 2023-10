Nette progression de l'extrême droite dans deux Länders allemands

Les trois partis de la coalition de centre gauche d'Olaf Scholz ont accusé une sévère défaite dimanche lors d'élections dans deux grandes régions bastion des conservateurs, qui montrent aussi une poussée de l'extrême droite, selon les sondages à la sortie des urnes.

Les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz, les Verts et les libéraux du FDP sont en recul dans les deux scrutins qui ont eu lieu en Bavière, la plus grande région allemande en superficie, et en Hesse où se trouve Francfort, le siège de la BCE.

Selon ces sondages, les conservateurs remportent les deux élections et le parti d'extrême droite pourrait prendre la seconde place.

/ATS