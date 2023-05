Neuf morts dans une fusillade dans une école à Belgrade

Neuf personnes ont été tuées mercredi matin lors de tirs dans une école primaire du centre de Belgrade, a annoncé le gouvernement serbe. Il s'agit de huit élèves et d'un gardien de l'école.

Six enfants et une enseignante ont été blessés et ont été hospitalisés, a ajouté le ministère de l'intérieur dans un communiqué.

Ce bilan avait déjà été anticipé par la chaîne de télévision N1 et l'agence de presse serbe Tanjug. Une enseignante était apparemment la cible de l'attaque.

L'agresseur présumé, un élève de 14 ans, a été arrêté selon les informations de la police. Les motifs de l'acte, intervenu en début de matinée, étaient initialement inconnus. L'adolescent aurait tiré avec un pistolet appartenant à son père.

/ATS