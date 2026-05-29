New York: 40 ans de prison pour le tueur de quatre sans-abris

Un homme reconnu coupable d'avoir tué quatre sans-abris à New York en octobre 2019 a été condamné jeudi à une peine d'au moins 40 ans de prison, pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Les attaques avaient toutes été commises dans le quartier de Chinatown à Manhattan.

La peine prononcée par la justice de l'Etat de New York signifie qu'après un minimum de 40 années d'incarcération, il pourra demander une libération conditionnelle, qui lui sera ou non accordée. Dans la négative, il pourrait être emprisonné jusqu'à la fin de ses jours.

L'auteur des faits, Randy Rodriguez Santos, 31 ans, né en République dominicaine, vivait lui-même dans la rue quand il a battu à mort ses victimes dans leur sommeil, au cours de trois attaques distinctes. Un cinquième homme avait été grièvement blessé au cours de l'un de ces épisodes meurtriers, commis avec une barre de fer de près de 7 kg.

Schizophrénie

Souffrant d'un lourd passif de violences et de toxicomanie, l'accusé était atteint de schizophrénie au moment des faits, ont rapporté ses avocats. Le jury a toutefois rejeté l'argument de la démence et considéré qu'il avait agi de manière consciente.

Au moment des faits, 'les meurtres glaçants commis par Randy Santos ont secoué la ville de New York', a rappelé le procureur de Manhattan Alvin Bragg dans un communiqué après le jugement.

'Les sans-abris méritent le même niveau de sécurité que n'importe qui d'autre et j'espère que la résolution de cette affaire servira de rappel sur le travail restant à accomplir pour protéger et soutenir nos résidents les plus vulnérables', a-t-il encore dit.

/ATS