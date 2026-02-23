New York à l'arrêt en raison d'une violente tempête de neige

Frappée par une violente tempête de neige, la ville New York s'est immobilisée dimanche. Les autorités ont interdit les déplacements jusqu'à lundi midi et mobilisé d'importants moyens face aux perturbations majeures attendues.

'La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie', a averti le maire Zohran Mamdani lors d'une conférence de presse dimanche, à l'approche de cette perturbation qui a déjà provoqué des milliers d'annulations de vols et d'importantes coupures de courant dans tout le nord-est des Etats-Unis.

Des alertes météorologiques au blizzard ont été lancées dans des régions où vivent au total 40 millions d'Américains, mais l'inquiétude est particulièrement vive à New York, où sont attendus jusqu'à 70 centimètres de neige dans les heures à venir, avec des rafales de vent glacial atteignant 80 km/h.

Etat d'urgence

La mégalopole de huit millions d'habitants, la plus peuplée de Etats-Unis d'Amérique, déjà couverte d'une fine couche de neige dimanche soir, a décrété l'état d'urgence et une interdiction de circuler, entrée en vigueur dimanche à 21h00 (03h00 lundi en Suisse), jusqu'à lundi midi.

La mesure s'applique à la majorité des transports, des voitures individuelles aux véhicules commerciaux en passant par les vélos électriques. Elle ne concerne pas les travailleurs essentiels ni les habitants qui ont besoin de se déplacer pour des urgences.

Les bus, dont les roues ont été équipées de chaînes, peuvent continuer à rouler et les livraisons de nourriture restent autorisées, même si elles sont déconseillées.

C'est le deuxième épisode hivernal majeur que doit gérer le maire démocrate depuis son entrée en fonction au début janvier. A la fin janvier, une longue vague de froid a fait au moins 18 morts dans la ville, la plupart par hypothermie. Au total, cette tempête hivernale avait fait au moins 100 morts dans le pays, selon les autorités.

Zohran Mamdani a annoncé la mobilisation d'importants moyens pour venir en aide aux personnes ayant besoin d'un logement. Les écoles resteront fermées lundi, y compris pour l'enseignement à distance, une première en sept ans.

Le siège de l'ONU à Manhattan sera également fermé lundi et 'toutes les réunions prévues reportées', selon un communiqué interne.

La mégalopole de New York ne sera pas la seule touchée, une bonne partie de la côte Nord-Est étant sous alerte. A Boston, où jusqu'à 60 cm de neige sont attendus.

/ATS