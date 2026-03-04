« Non à la guerre! », répond le Premier ministre espagnol à Trump

'Non à la guerre !', a répondu mercredi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Donald ...
« Non à la guerre! », répond le Premier ministre espagnol à Trump

Photo: Keystone/EPA EFE/ZIPI

'Non à la guerre !', a répondu mercredi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Donald Trump. Il répondait au président américain qui a notamment reproché à l'Espagne son refus de laisser Washington utiliser des bases militaires en Espagne pour frapper l'Iran.

'Nous sommes opposés à ce désastre', a poursuivi M. Sanchez dans une allocution. Il a souligné que cette position était partagée par 'de nombreux autres gouvernements' et 'des millions de citoyens et de citoyennes qui, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, ne demandent pas pour demain plus de guerre ou plus d'incertitude'.

'Nous ne serons pas complices par peur de représailles', a-t-il ajouté.

/ATS
 

