Nord-est des Etats-Unis touché par des inondations « historiques »

Le Vermont, Etat du nord-est des Etats-Unis, a été touché mardi par des inondations 'historiques et catastrophiques', après des pluies torrentielles. Les secours ont dû évacuer des habitants à l'aide de bateaux pneumatiques et de kayaks.

Des images diffusées par les autorités, notamment la police d'Etat du Vermont, montraient des localités aux routes inondées et impraticables. Le centre-ville de la capitale de l'Etat, Montpelier, a notamment été totalement submergé par les eaux.

Plus d'une centaine de personnes ont été secourues, selon les autorités. 'La dévastation et les inondations que nous vivons sont historiques et catastrophiques', a déploré le gouverneur du Vermont, Phil Scott. Il a indiqué que les inondations avaient 'dépassé les niveaux de la tempête tropicale Irene', qui avait tué six personnes dans l'Etat en 2011.

Le président des Etats-Unis Joe Biden a proclamé l'état d'urgence pour le Vermont, permettant de débloquer des aides fédérales. 'La bonne nouvelle, c'est que la pluie a cessé dans certaines régions, mais cela ne signifie pas que les eaux vont se retirer immédiatement', a poursuivi le gouverneur mardi.

'Ravages du changement climatique'

'Nous prévoyons de nouvelles pluies plus tard dans la semaine, qui n'auront nulle part où aller dans le sol sursaturé', s'est-il alarmé. Dans un message sur Facebook, la ville de Montpelier a prévenu qu'un barrage risquait de ne pas tenir et que l'eau se déverserait sur la rivière North Branch, avec une 'aggravation considérable des dégâts' à craindre.

Des pluies torrentielles, jusqu'à 20 cm par endroits selon le service national de météorologie, sont tombées entre dimanche et lundi dans tout le nord-est des Etats-Unis, notamment dans la région de New York où les inondations ont tué une femme qui tentait de fuir son habitation.

La gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul a appelé la population à se 'mobiliser pour lutter contre les ravages du changement climatique, parce que, encore une fois, il s'agit de phénomènes inédits qui continuent de nous frapper encore et encore'.

Au Canada, plus de 600 personnes ont dû également être évacuées au Québec à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région. En 48 heures, 137 mm de pluie sont tombés notamment dans la forêt Montmorency, proche de la ville de Québec, des précipitations historiques ayant entraîné une élévation très rapide du niveau des rivières, ont expliqué les autorités.

