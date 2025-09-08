Norvège: victoire de la gauche, poussée de la droite populiste

La gauche dirigée par le Premier ministre travailliste Jonas Gahr Støre a remporté les élections ...
Norvège: victoire de la gauche, poussée de la droite populiste

Norvège: victoire de la gauche, poussée de la droite populiste

Photo: KEYSTONE/AP/Javad Parsa

La gauche dirigée par le Premier ministre travailliste Jonas Gahr Støre a remporté les élections législatives lundi en Norvège. Le scrutin a toutefois été marqué par une nette poussée de la droite populiste anti-immigration, selon les projections.

Le bloc de gauche, composé de cinq partis, obtiendrait une courte majorité de 87 à 88 sièges sur les 169 que compte le Storting, le Parlement norvégien. L’opposition de droite, elle, recueillerait entre 81 et 82 sièges, selon des estimations distinctes des chaînes TV2 et NRK.

/ATS
 

Actualités suivantes

La lettre supposément écrite par Trump à Epstein rendue publique

La lettre supposément écrite par Trump à Epstein rendue publique

Monde    Actualisé le 08.09.2025 - 21:41

Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation

Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation

Monde    Actualisé le 08.09.2025 - 17:53

Assistants parlementaires du FN: Marine Le Pen bientôt en appel

Assistants parlementaires du FN: Marine Le Pen bientôt en appel

Monde    Actualisé le 08.09.2025 - 16:31

Israël et Washington lancent un « dernier avertissement » au Hamas

Israël et Washington lancent un « dernier avertissement » au Hamas

Monde    Actualisé le 08.09.2025 - 16:09

Articles les plus lus