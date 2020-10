Nouveau record de contaminations aux Etats-Unis à Election J-4

Les Etats-Unis font face une accélération de l'épidémie de coronavirus à quelques jours de l'élection présidentielle avec un nombre record de nouvelles contaminations vendredi. La région Amérique latine-caraïbes a pour sa part franchi la barre des 400'000 morts.

Plus de 94'000 cas ont été recensés au cours des seules dernières 24 heures aux Etats-Unis, soit le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l'université Johns Hopkins. Le pays a aussi enregistré 919 décès supplémentaires, portant le bilan des morts de cette maladie à 229'544.

Le nombre total de cas officiellement détectés dans le pays, le plus touché au monde en valeur absolue, dépasse désormais les 9 millions. Actuellement, la situation la plus difficile concerne le nord des Etats-Unis et le Midwest.

Vendredi, Donald Trump a cependant de nouveau minimisé la gravité du Covid-19, dont il s'est lui-même remis. 'Nous voulons juste un retour à la normale', a-t-il dit. 'Si vous l'attrapez, vous irez mieux, et ensuite vous serez immunisés', a-t-il lancé à la foule dans le Michigan où il faisait campagne tambour battant pour sa réélection.

Région la plus touchée

Sur le Vieux continent, où les mesures les plus strictes, à savoir un reconfinement généralisé, viennent d'entrer en vigueur en France, le nombre des cas supplémentaires enregistrés a bondi de 41% en une semaine. Soit la moitié de ceux signalés ces sept derniers jours dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

Les pays européens constituent ainsi la troisième région la plus touchée derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (11,2 millions de cas) et l'Asie (10,5). Sur l'ensemble de la planète, ce sont plus de 45 millions d'êtres humains qui ont été atteints, dont près de 1,2 million ont perdu la vie.

L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi vendredi le seuil des 400'000 morts du coronavirus, selon un décompte établi par l'AFP. La région latino-américaine et caribéenne comptait 400'524 morts vendredi à 02h00 GMT (03h00 en Suisse), Brésil en tête avec 159'477 décès depuis le début de l'épidémie.

L'Europe occupe la deuxième place avec 275'000 décès. De plus, au moins 14 pays européens ont connu cette semaine un nombre record d'hospitalisations liées à la pandémie.

Pauvreté et précarité

Emboîtant le pas à l'Irlande et au Pays de Galles, la France, dont 36'000 habitants ont au total péri, est pour la deuxième fois reconfinée, depuis vendredi 00h00.

Cette mesure ne sera pas tout à fait identique à celle très stricte appliquée au printemps pendant deux mois, au moment de la première vague. Les crèches, écoles, collèges et lycées doivent en effet rester ouverts avec un protocole sanitaire renforcé. Mais les commerces 'non essentiels' seront de nouveau fermés, tout comme les salles de cinéma et de spectacle.

Le Secours populaire a de son côté lancé un 'puissant appel' à la solidarité, l'association avertissant que 'La crise sanitaire a pour conséquence une montée de la pauvreté et de la précarité'.

'Confinement plus sévère' en Belgique

Pays où le coronavirus circule le plus intensément, la Belgique a de son côté décidé un 'confinement plus sévère', évoquant 'des mesures de la dernière chance' pour tenter de ralentir la pandémie.

Il s'agit pour 'au moins un mois et demi' de la fermeture des commerces 'non essentiels' et de l'obligation du télétravail pour les entreprises où il est possible, tandis que cafés, restaurants, institutions culturelles et clubs sportifs ont déjà arrêté leurs activités.

Le Premier ministre Alexander De Croo a également annoncé la limitation des invitations chez soi à une seule personne. En extérieur, il sera possible de se déplacer à quatre en respectant les gestes barrières.

Sans aller forcément jusqu'au confinement, les autres pays européens se barricadent les uns après les autres pour faire face à une deuxième vague meurtrière, comme l'Espagne, où cinq régions dont celle de Madrid ont bouclé leur territoire vendredi. Jugeant ces dispositifs trop sévères, des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Barcelone et des heurts ont éclaté avec la police.

Probable confinement en Angleterre

En Angleterre, ce sont 11 millions d'habitants, soit un cinquième de la population, qui seront soumis dans les jours à venir aux restrictions les plus strictes, avec notamment interdiction de rencontrer des personnes n'appartenant pas à leur foyer à l'intérieur, le Premier ministre Boris Johnson évitant jusqu'à présent un reconfinement national. Cependant, selon l'édition du Times datée de samedi, le dirigeant conservateur va annoncer lors d'une conférence de presse lundi un reconfinement à partir de mercredi et jusqu'au 1er décembre.

L'Allemagne va également vivre un mois de novembre au ralenti : bars, restaurants, équipements culturels et de loisirs vont garder leurs portes closes à partir de lundi et jusqu'en décembre, tandis que les séjours touristiques à l'hôtel seront interdits.

Premier pays touché en février en Europe par l'épidémie, qui y a fait jusqu'ici plus de 38'000 morts, l'Italie a quant elle recensé vendredi un record de nouveaux cas quotidiens, plus de 31'000. Le même jour, le parlement tchèque a voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 20 novembre.

/ATS