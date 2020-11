Nouveau record de nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-Unis

Près de 100'000 infections au Covid-19 ont été détectées mercredi aux Etats-Unis en 24 heures, au lendemain de l'élection présidentielle, selon le comptage de l'université Johns-Hopkins. Il s'agit d'un nouveau record.

Avec 99'660 cas recensés en un jour et ses plus de 233'000 morts du coronavirus depuis l'apparition du virus, le pays est de loin le plus endeuillé par le Covid-19, qui a eu des répercussions sur le scrutin ayant opposé Joe Biden à Donald Trump mardi et sur l'annonce de ses résultats.

La pandémie a notamment poussé des millions d'électeurs à voter par courrier de façon anticipée pour éviter les queues du jour de l'élection, ce qui provoque d'importants retards dans les dépouillements.

Le virus à couronne a surtout plongé le pays dans la pire crise sanitaire depuis la grippe espagnole de 1918 et la pire récession depuis la crise de 1929. Actuellement, la situation la plus difficile concerne le nord des Etats-Unis et le Midwest.

Le pays a déploré 1112 décès en 24 heures, selon Johns-Hopkins. Il a détecté depuis le début de la pandémie 9'477'239 cas de coronavirus.

