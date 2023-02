Nouveau séisme de 6,4 dans le sud de la Turquie (officiel)

Un séisme d'une magnitude de 6,4 a été enregistré lundi soir dans la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 41'000 morts en Turquie, a rapporté l'agence turque de secours Afad.

La secousse, dont l'épicentre était situé dans la localité de Defne, un district situé à une quinzaine de minutes en voiture d'Antakya, est survenue à 20h04 (18h04 suisse) et a été très violemment ressentie par les équipes de l'AFP à Antakya et à Adana, 200 km plus au nord.

Selon un journaliste de l'AFP sur place, la secousse a suscité un mouvement de panique parmi la population déjà durement éprouvée, et a soulevé d'importants nuages de poussière dans la ville en ruines.

Il a vu et entendu s'écrouler plusieurs pans de murs d'immeubles déjà très endommagés et plusieurs personnes, apparemment blessées, appeler au secours.

Selon l'Afad, plus de 6000 répliques ont été enregistrées depuis le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a dévasté le sud de la Turquie et la Syrie.

/ATS