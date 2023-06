Nouvel incident sino-américain dans le détroit de Taïwan

Le ministère américain de la défense a dénoncé dimanche les actions 'de plus en plus risquées' de l'armée chinoise en Asie. Il a accusé un navire chinois d'avoir zigzagué samedi de façon 'dangereuse' autour d'un destroyer américain dans le détroit de Taïwan.

Le navire chinois 'a dépassé le Chung-Hoon sur bâbord et a croisé sa proue à 150 mètres. Le Chung-Hoon a maintenu son cap et a ralenti à 10 [noeuds] pour éviter une collision', rapporte un communiqué de l'armée américaine.

Il est ensuite 'passé devant l'étrave du Chung-Hoon une seconde fois de tribord à bâbord à 2000 mètres' et a continué à naviguer aux côtés du destroyer américain dont il s'est approché à moins de 150 mètres, ajoute le texte.

'Nous continuons à être préoccupés par les activités de plus en plus risquées et coercitives de l'armée populaire de libération dans la région, y compris ces derniers jours', a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder.

Cet incident s'est produit alors que l'USS Chung-Hoon, un destroyer Aegis faisant partie de la flotte américaine du Pacifique, naviguait en compagnie du navire canadien HMCS Montréal dans le détroit de Taïwan, large de 180 km, qui sépare l'île autonome du même nom de la Chine continentale.

'Créer des troubles'

L'armée chinoise a indiqué qu'elle avait surveillé le passage des deux navires, mais n'a mentionné aucun incident. 'Les pays concernés créent intentionnellement des troubles dans le détroit de Taïwan, attisent délibérément les risques et sapent malicieusement la paix et la stabilité régionales', a dénoncé un porte-parole chinois.

Des navires américains traversent régulièrement le détroit de Taïwan, mais ils le font rarement avec un navire allié. Le dernier passage conjoint américano-canadien remonte à septembre. Ces passages irritent la Chine, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire et affirme avoir des droits souverains sur le détroit.

Il s'agit du deuxième incident sino-américain en moins de 10 jours dans la région. Le 26 mai, un pilote d'avion de combat chinois avait effectué 'une manoeuvre agressive injustifiée' près d'un appareil de reconnaissance américain qui survolait la mer de Chine méridionale, selon des militaires américains.

/ATS