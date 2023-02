Nouvelle aide militaire américaine: roquettes longue portée

Les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de 2,2 milliards de dollars à l'Ukraine pour l'aider à combattre l'invasion russe. Cette aide inclut des roquettes qui pourraient quasiment doubler la portée de la force de frappe ukrainienne contre les Russes.

Il s'agit des 'GLSDB', des bombes de petit diamètre fabriquées par Boeing et Saab, pouvant voler jusqu'à 150 km et donc menacer des positions russes derrière les lignes de front.

'Cela leur donne une capacité de plus longue portée (...) qui leur permettra de mener des opérations de défense de leur territoire et de reprendre leur territoire souverain', a précisé vendredi à la presse le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder.

L'Ukraine demande aux Etats-Unis des munitions pouvant aller plus loin que les roquettes Himars (80 km).

Ces GLSDB peuvent donner aux forces ukrainiennes la capacité de frapper des positions dans le Donbass, les régions de Kherson et Zaporijia et le nord de la Crimée.

Cela pourrait notamment menacer les dépôts d'armes russes.

Pat Ryder a dit ne pas savoir comment l'Ukraine comptait utiliser ces munitions.

Près de 30 milliards en tout

Cette assistance sécuritaire de presque 2,2 milliards de dollars (environ 2 milliards de francs) inclut également 'des capacités cruciales de défense aérienne pour aider l'Ukraine à défendre sa population', 'des véhicules d'infanterie blindés' et des munitions pour le système Himars de lance-roquettes, a indiqué le Pentagone.

Depuis le début de l'invasion russe fin février 2022, les autorités américaines ont alloué plus de 29,3 milliards en assistance sécuritaire à l'Ukraine, selon le Pentagone.

'Les Etats-Unis continueront à travailler avec leurs alliés et partenaires pour fournir à l'Ukraine les capacités de répondre à ses besoins immédiats sur le champ de bataille et ceux sur le plus long terme en matière d'assistance sécuritaire', selon le Pentagone..

/ATS