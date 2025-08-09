Nouvelle enquête contre la procureure générale de New York

Le ministère américain de la justice a ouvert une nouvelle enquête contre la procureure générale de l'Etat de New York Letitia James. Elle avait fait lourdement condamner le président américain Donald Trump au civil avant son retour à la Maison-Blanche.

Le New York Times révèle vendredi qu'une assignation a été transmise à cette magistrate élue du parti démocrate, qui est à la tête depuis 2019 de l'institution judiciaire de l'Etat de New York.

Après des années d'instruction et des mois de procès au civil, Mme James était parvenue en février 2024 à faire condamner par un tribunal de Manhattan Donald Trump et ses fils Eric et Donald Jr. à 454 millions de dollars d'amendes pour fraudes financières au sein de leur empire immobilier Trump Organization.

Ils avaient été reconnus coupables d'avoir gonflé de plusieurs milliards de dollars les actifs de leur patrimoine, comme la Trump Tower et l'immeuble du 40 Wall Street à Manhattan, dans les années 2010, afin de se voir octroyer de meilleurs prêts bancaires.

'Instrumentalisation de la justice'

D'après le New York Times, le ministère de la justice, dirigé par des proches de Donald Trump, enquête pour savoir si les droits civiques du milliardaire, qui menait campagne, y compris dans les prétoires, pour être réélu, auraient été violés lors du procès.

Les services de Mme James avaient également instruit une affaire de fraudes au sein de National Rifle Association (NRA) et son dirigeant historique, Wayne LaPierre, soutien de M. Trump, avait été interdit de toute fonction pendant dix ans.

Interrogé par l'AFP, le ministère de la justice n'a fait aucun commentaire. Un porte-parole de la procureure générale a dénoncé, lui, une 'instrumentalisation de la justice'. 'Nous tenons bon sur le succès de nos procès contre la Trump Organization et la National Rifle Association et nous continuerons à défendre les droits des New-Yorkais', a-t-il affirmé.

En mai déjà, le ministère de la justice avait ouvert une enquête pénale contre Letitia James, suite à un signalement de l'agence fédérale de financement du logement (FHFA) faisant état de soupçons d'escroquerie immobilière. Le président américain avait souvent déclaré que Letitia James devrait être poursuivie et l'a qualifiée de 'corrompue' et 'raciste'.

