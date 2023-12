Nouvelle éruption volcanique en Islande

Une éruption volcanique, la quatrième en trois ans, a débuté lundi soir en Islande, au sud de la capitale Reykjavik, a indiqué l'institut météorologique islandais (IMO). L'activité sismique avait été très intense en novembre dans le secteur.

'Une éruption effusive a commencé à quelques kilomètres au nord-est de Grindavík', peu après 23h30 a annoncé l'IMO dans un communiqué, précisant que le code couleur de l'aviation était passé au rouge.

Toutefois, 'pour le moment, il n'y a aucune perturbation aux arrivées ou aux départs à l'aéroport de Keflavik', a précisé sur son site internet l'opérateur des aéroports islandais ISAVIA. La péninsule de Reykjanes, au sud de la capitale Reykjavik avait été épargnée par les éruptions pendant huit siècles, jusqu'en mars 2021.

Depuis, il y en a eu deux autres, en août 2022 et juillet 2023, signe, pour les volcanologues, d'une reprise de l'activité volcanique dans la région. Trente-deux systèmes volcaniques sont considérés comme actifs dans ce pays de feu et de glace, région la plus volcanique d'Europe.

Le 11 novembre, les habitants de Grindavik, pittoresque village de 4000 habitants, avaient été évacués par précaution après des centaines de séismes provoqués par le déplacement du magma sous la croûte terrestre, soit le signe précurseur d'une éruption volcanique. Ils n'étaient depuis autorisés à se rendre chez eux que dans le cadre de certains créneaux horaires en journée.

