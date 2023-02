Nouvelle journée manifestations contre une réforme des retraites

Des grèves et des manifestations marquaient jeudi la cinquième journée de mobilisation en France contre une réforme des retraites décriée. Le mouvement s'annonce cependant moins suivi, les syndicats ayant mis l'accent sur la mobilisation 'forte' du 7 mars.

Les syndicats souhaitent aussi avec cette cinquième journée maintenir la pression sur les députés dont les débats houleux sur ce projet de réforme se terminent vendredi à minuit, avant la transmission du texte pour son examen au Sénat.

Mais le front intersyndical souhaite surtout mettre toutes ses forces dans la balance le 7 mars, date à laquelle il menace de mettre le pays 'à l'arrêt' si le gouvernement ne renonce pas à reporter l'âge de la retraite à 64 ans, contre 62 aujourd'hui, peut-être en lançant un mouvement reconductible.

'Plus absent que jamais'

'Le 7 mars, on bloque tout, tout doit s'arrêter partout', a lancé jeudi à Montpellier (sud-est) le chef de file du parti La France insoumise (gauche radicale) Jean-Luc Mélenchon. 'Le président est plus absent que jamais (...), nous avons besoin que par une action déterminée aujourd'hui et le 7 (mars), il lui soit donnée la leçon qu'il doit recevoir', a-t-il ajouté, en marge de la manifestation à Montpellier.

En pleine période de vacances scolaires, à l'exception de la région parisienne et de l'Occitanie, la participation aux grèves jeudi s'annonce en nette baisse.

A Marseille, où les manifestants se rassemblaient sur le Vieux Port, Théo Serres, 30 ans, reconnaît qu''il y aura peut-être un petit peu moins de monde', tout en prévenant que 'si on nous force à durcir le mouvement et aller vers une grève plus dure, eh bien on sera là!'.

Un demi-million attendu

Les perturbations sont limitées dans les transports, avec 4 TGV sur 5 en circulation et un trafic normal dans le métro parisien.

Le taux de gréviste était en forte baisse à la compagnie nationale ferroviaire SNCF jeudi, s'établissant à 14% selon une source syndicale, contre 25% mardi dernier.

Dans le secteur de l'énergie, les agents de l'entreprise publique d'électricité EDF ont procédé dans la nuit de mercredi à jeudi à de nombreuses baisses de production d'électricité, d'un peu plus de 3000 MW, soit l'équivalent de trois réacteurs nucléaires, mais sans coupures de courant pour les clients.

Après 963'000 manifestants selon les autorités, plus de 2,5 millions selon les syndicats lors de la dernière journée de mobilisation samedi, l'affluence devrait être moindre jeudi. Au plan national, une source policière dit attendre entre 450 et 650'000 personnes, dont 40 à 70'000 personnes à Paris.

