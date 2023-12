Nouvelle tentative de la fusée japonaise H3 prévue le 15 février

Après deux premiers échecs cuisants cette année, une troisième tentative de réussir le premier vol du nouveau lanceur lourd japonais H3 est prévue le 15 février prochain, a annoncé jeudi l'agence spatiale JAXA. La fusée doit rivaliser avec la Falcon 9 de SpaceX.

Ce successeur des fusées H2-A de la JAXA est censé permettre au Japon d'assurer des lancements spatiaux commerciaux plus fréquents, environ six fois par an, plus sûrs et moins coûteux.

Mais depuis 2014 le développement du H3, un imposant lanceur de 63 m de haut, pesant 574 tonnes hors charge utile, a pris plus de temps et d'argent que prévu. Son vol inaugural a échoué deux fois en 2023, écornant au passage la réputation de fiabilité de la JAXA.

Pas de décollage puis une explosion

En février dernier, la fusée avait été incapable de décoller de la base spatiale japonaise de Tanegashima, en raison d'un problème d'allumage de ses propulseurs d'appoint (boosters).

Puis en mars, la fusée a d'abord réussi à décoller, mais l'allumage des moteurs de son deuxième étage n'a pas fonctionné, contraignant la JAXA à faire exploser l'engin en plein vol.

En cas de report de dernière minute en raison de conditions météorologiques défavorables le 15 février, une autre fenêtre de tir a aussi été fixée du 16 février au 31 mars, a précisé la JAXA dans un bref communiqué.

/ATS