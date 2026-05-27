Nouvelles frappes américaines dans le sud de l'Iran

L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol ...
Nouvelles frappes américaines dans le sud de l'Iran

Nouvelles frappes américaines dans le sud de l'Iran

Photo: KEYSTONE/AP US Navy/PETTY OFFICER 3RD CLASS NATHAN JORDAN

L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays, a fait savoir mercredi soir un responsable américain. C'est la deuxième opération américaine de ce type cette semaine.

'Ces actions étaient mesurées, uniquement défensives et menées avec l'intention de maintenir le cessez-le-feu', a affirmé un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.

Quatre drones d'attaque qui représentaient une 'menace autour du détroit d'Ormuz' ont été abattus, a-t-il affirmé. L'armée américaine a aussi frappé 'une station de contrôle au sol à Bandar Abbas qui menaçait de lancer un cinquième drone'.

Les médias iraniens avaient auparavant rapporté que trois fortes explosions avaient été entendues près de Bandar Abbas vers 01h30 jeudi.

/ATS
 

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