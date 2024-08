Nouvelles sanctions US contre des colons israéliens en Cisjordanie

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions visant des colons israéliens en Cisjordanie occupée. Ils ont exhorté Israël à lutter contre ces groupes 'extrémistes' accusés d'attiser les violences.

L'annonce intervient le jour même où l'armée israélienne a lancé une opération militaire de grande ampleur dans le nord de la Cisjordanie occupée, tuant selon elle neuf combattants palestiniens.

'La violence des colons extrémistes en Cisjordanie provoque d'intenses souffrances humaines, nuit à la sécurité d'Israël et compromet les perspectives de paix et de stabilité dans la région', a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, dans un communiqué.

'Il est essentiel que le gouvernement israélien réclame des comptes aux individus et aux entités responsables de la violence contre les civils en Cisjordanie', a-t-il ajouté.

Palestiniens expulsés de leurs terres

Cette nouvelle salve de sanctions vise en particulier une organisation non gouvernementale, Hashomer Yosh, et ses dirigeants accusés d'apporter un soutien matériel à la colonie sauvage de Meitarim en Cisjordanie, selon le département d'Etat.

Washington sanctionne également Yitzhak Levi Filant, décrit comme étant le coordinateur 'sécurité' de la colonie de Yitzhar, en Cisjordanie.

'En février 2024, il a dirigé un groupe de colons armés qui ont érigé des barrages routiers et effectué des patrouilles pour poursuivre et attaquer des Palestiniens sur leurs terres et les en expulser par la force', a-t-on ajouté de même source.

Déjà plusieurs séries de sanctions

Les Etats-Unis ont déjà imposé plusieurs séries de sanctions visant des colons israéliens et exprimé leur ferme opposition à toute expansion de la colonisation en Cisjordanie, soutenue par les membres d'extrême droite du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre, les violences ont flambé en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 en violation du droit international.

