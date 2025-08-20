Nouvelles sanctions américaines contre des magistrats de la CPI

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a annoncé mercredi de nouvelles sanctions visant deux juges - un Français et une Canadienne - ainsi que deux procureurs de la Cour pénale internationale (CPI), devenue la bête noire de l'administration Trump.

'Aujourd'hui, je désigne Kimberly Prost (Canada), Nicolas Guillou (France), Nazhat Shameem Khan (Fidji) et Mame Mandiaye Niang (Sénégal) pour avoir directement participé aux efforts de la CPI visant à enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des Etats-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'un ou de l'autre de ces pays', a déclaré le secrétaire d'Etat américain.

L'administration Trump entretient un conflit de longue date avec la CPI. La colère de Washington s'est intensifiée après l'émission d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Washington avait déjà sanctionné en juin quatre magistrates de la CPI, jugeant 'illégitimes' et 'politisées' les procédures visant des soldats américains ou des responsables israéliens - une décision saluée par M. Netanyahu.

/ATS