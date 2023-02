Nuit de « carnaval » à Londres en soutien à Julian Assange

Des centaines de soutiens du fondateur de WikiLeaks Julian Assange ont défilé samedi soir dans le centre de Londres dans le cadre d'une 'nuit de carnaval'. Ils ont appelé à sa libération alors que l'Australien risque d'être extradé vers les Etats-Unis.

Cette marche de 'la nuit vers la lumière' de citoyens portant des costumes colorés, des masques et chantant des slogans, s'est achevée à Westminster avec une prise de parole de l'épouse de Julian Assange, Stella. Cette dernière a appelé l'Union européenne à adopter une 'position forte' face aux Etats-Unis pour demander la libération de son mari, emprisonné depuis 2019 au Royaume-Uni.

Julian Assange a fait partie en décembre des finalistes pour le prix Sakharov pour la liberté de pensée du Parlement européen. Ce prix a finalement été décerné au 'courageux peuple ukrainien' confronté à l'invasion russe.

Appel contre son extradition

Le citoyen australien de 51 ans est poursuivi aux Etats-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700'000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Arrêté par la police britannique en 2019 après sept ans reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres, Julian Assange attend l'examen de son appel contre la décision du gouvernement britannique de l'extrader.

Il est détenu dans la prison de haute sécurité de Belmarsh dans la banlieue de Londres.

