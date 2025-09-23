ONU: des experts appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël

Huit experts onusiens appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël des compétitions internationales ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER

Huit experts onusiens appellent la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël des compétitions internationales de football. Mardi à Genève, ils ont parlé d'une 'réponse indispensable' et s'en prennent à la Suisse sans la nommer.

'Le sport doit rejeter le sentiment que c'est normal', affirment les experts indépendants, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU mais sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme. Selon eux, les obligations d'empêcher et de ne pas inciter au génocide s'appliquent à tous.

La semaine dernière, la Commission d'enquête internationale sur Israël et les territoires palestiniens avait estimé que quatre des cinq composantes de génocide étaient atteintes dans la bande de Gaza. 'Les institutions du sport ne doivent pas rester aveugles aux violations graves des droits humains', ajoutent les experts indépendants. 'Surtout quand leurs plateformes sont utilisées pour normaliser des injustices', disent-ils.

'Pas rester neutre face au génocide'

Les Etats s'en prennent aussi sans le dire à la Suisse. Les pays qui accueillent des organisations sportives, en l'occurrence la FIFA et l'UEFA, qui accueillent des compétitions ou qui affrontent Israël devraient considérer leurs obligations 'de ne pas rester neutres face au génocide', insistent également les experts indépendants.

'Les boycotts doivent porter sur Israël et non sur des joueurs individuels', affirment-ils encore. En revanche, ils ajoutent que des équipes nationales ont été suspendues par le passé en raison de violations. Aussi bien la FIFA que l'UEFA doivent se conformer au droit international, selon eux.

'Nous appelons la FIFA à arrêter de légitimer la situation liée à l'occupation illégale par Israël des territoires palestiniens', insistent les experts. 'Il y a un impératif légal et moral à mettre un terme maintenant au génocide dans la bande de Gaza', disent-ils également.

/ATS
 

