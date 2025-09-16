ONU: solution à deux Etats « plus proche d'un point de non-retour »

'La solution à deux Etats est toujours plus proche d'un point de non-retour'. Au début d'un débat urgent mardi au Conseil des droits de l'homme à Genève, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a estimé qu'Israël détruit délibérément ce scénario.

La frappe de l'Etat hébreu contre le Qatar la semaine dernière constitue 'une attaque contre les efforts mondiaux pour résoudre pacifiquement les conflits', a affirmé l'Autrichien au début d'une discussion sur ces bombardements. Plusieurs responsables onusiens, dont le secrétaire général Antonio Guterres, les avaient condamnées.

L'Etat hébreu a assumé vouloir 'éliminer' des dirigeants du Hamas, dont le chef négociateur du groupe radical. Devant la presse, l'ambassadeur israélien à l'ONU à Genève Daniel Meron a expliqué que les opérations pour atteindre cet objectif se poursuivraient.

'La délégation du Hamas était au Qatar pour négocier un cessez-le-feu, une étape cruciale vers la paix', rétorque M. Türk. Et les attaques 'sapent le rôle-clé du Qatar comme facilitateur', selon lui.

/ATS