Ovation debout pour l'Espagnol Pedro Sanchez à Genève

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a reçu une ovation debout des membres de l'OMS à Genève. 'Nous n'avons hésité à aucun moment' à accueillir l'évacuation des passagers du MV Hondius, a-t-il affirmé lundi, tout en s'en prenant aux Etats-Unis.

Quelques jours après avoir rencontré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) venu rendre hommage à la générosité du peuple espagnol, le président du gouvernement l'a retrouvé cette fois-ci à Genève. Et il s'en est pris à ceux qui 'estiment que le droit international est comme un menu à la carte'.

Les quelque 150 personnes à bord avaient 'peur' et étaient dans l''incertitude', a-t-il encore ajouté. Leur évacuation avec l'aide des autorités espagnoles a permis de 'détecter les cas de manière précoce' et une prise en charge 'avant qu'il ne soit trop tard'.

Et avec l'Espagne, tous les pays qui avaient des ressortissants sur le navire, de même que l'OMS, ont travaillé 'ensemble', a encore dit M. Sanchez. 'Une propagation positive de la solidarité', selon lui.

Il dénonce en revanche une 'pandémie' d''égoïsme', alors que le financement international de la santé a reculé ces deux dernières années de 30%. Une fois de plus, il s'en est pris, sans le nommer, au président américain Donald Trump et aux coupes qu'il a décidées.

'L'investissement dans la santé mondiale revient à un investissement dans la sécurité pour nos pays et nos citoyens', a insisté le président du gouvernement espagnol. Il a appelé aussi à des institutions internationales de santé qui prennent davantage en considération les pays du Sud. 'Nous sommes prêts à travailler avec vous tous', a-t-il aussi ajouté.

/ATS