Le magnat du hip-hop P. Diddy a été reconnu mercredi non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, les accusations les plus importantes portées contre lui. Il a toutefois été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution.

Après des semaines de témoignages et de plaidoiries lors d'un procès ultra-médiatisé, un représentant des 12 jurés a annoncé ce verdict à l'issue de délibérations mercredi matin au tribunal pénal de Manhattan.

/ATS